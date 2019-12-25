Лавров: санкции в отношении России из-за Украины едва ли будут сняты

Глава МИД РФ напомнил о том, что санкции готовились Западом давно.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что антироссийские санкции из-за Украины едва ли будут сняты. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью для французского телеканала TF-1. Он напомнил представителям СМИ о том, что ограничения в отношении Москвы подготавливались достаточно давно.

Санкции, похожие на истерику….Та скорость, с которой они были введены, и их объем показывают, что они были сочинены не за одну ночь. Едва ли эти санкции будут сняты. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр заметил иностранцам, что американская сторона не публично, но в контактах со своими союзниками говорит о том, что когда специальная военная операция РФ на Украине завершится, то санкции все равно останутся. Сергей Лавров полагает, что Украина остается для коллективного Запада разменной монетой и инструментом сдерживания Москвы.

Лавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья Путина.

Фото и видео: МИД России