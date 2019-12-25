Лавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья Путина

Глава МИД РФ рассказал о том, что слухи опровергаются ежедневными выступлениями российского политика.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров опроверг сообщения об ухудшении здоровья президента Владимира Путина. Информацией министр поделился с французскими журналистами с телеканала TF1. Чиновник прокомментировал слухи, распространившиеся в европейском регионе, о болезни российского лидера. Лавров полагает, что вменяемые люди, которые отслеживают ежедневные публичные появления Путина, вряд ли увидят у политика признаки недуга.

Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД РФ оставил слухи на совести тех, кто их распускает. Он добавил, что эта информация появляется вопреки повседневным возможностям убедиться в том, как на самом деле выглядит политик.

Лавров: США и их сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России.

Фото и видео: МИД России

