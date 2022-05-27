Лавров: США и их сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон и его сателлиты наращивают усилия по сдерживанию России. Об этом он сообщил на заседании Совета глав российских субъектов при МИД РФ.
Лавров отметил, что США используют широчайший инструментарий, с помощью которого наращивают усилия по сдерживанию Москвы. Речь идет о применении экономических санкций и "насквозь лживой" пропаганды в медиапространстве, с помощью которых США хотят достичь своих целей.
Ранее Лавров заявил, что беспрецедентная русофобия Запада останется надолго.
Видео: МИД России
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