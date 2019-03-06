Лавров: беспрецедентная русофобия Запада останется надолго

По его словам, Запад объявил тотальную войну всему русскому миру.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что беспрецедентная русофобия Запада останется надолго. Об этом он заявил на заседании Совета глав российских субъектов при МИД РФ.

По словам Лаврова, Запад объявил тотальную войну всему русскому миру. Он отметил, что действия западных стран доходят до абсурдных решений. Глава ведомства припомнил запрет российской классики, а также гонение деятелей культуры и искусства.

Лавров считает, что эта ситуация останется надолго, поэтому следует быть готовым к тому, что русофобия показала истинное отношение Запада к лозунгам после окончания холодной войны.

Мы теперь видим, какова цена этим словословиям. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Захарова заявила, что коллективный Запад не смог выполнить роль гаранта безопасности.

Видео: МИД России