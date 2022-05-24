Захарова: коллективный Запад не смог выполнить роль гаранта безопасности

По ее словам, этого не было "ни в теории, ни на практике"

Коллективный Запад не смог выполнить роль гаранта безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на международном форуме "Новые смыслы новой реальности".

Захарова отметила, за несколько десятилетий у Запада не было ни одного конкретного примера, когда они смогли выполнить роль обеспечения гарантий безопасности. По ее словам, этого не было "ни в теории, ни на практике". Дипломат отметила, что Россия дала Западу проявить себя в роли гаранта безопасности.

Ранее Лавров заявил, что экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее.

Видео: Форум "Новые смыслы новой реальности"