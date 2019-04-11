Лавров: экономические связи России и Китая будут расти еще быстрее

Он отметил, что на рост экономических связей влияет диктаторская позиция Запада.

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил перспективы экономических связей Москвы и Пекина. Об этом он заявил в рамках проекта гимназии имени Примакова "Сто вопросов лидеру".

По словам Лаврова, сейчас Запад занимает позицию диктатора, и это помогает развитию экономических связей России и Китая. Дипломат заявил, что в нынешней ситуации у Москвы есть возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Ранее Лавров заявил, что желающие поражения России западные политики плохо учились в школе

Видео: МИД России