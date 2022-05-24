Лавров: желающие поражения России западные политики плохо учились в школе

Дипломат считает, что они делают неправильные выводы из своего понимания прошлого.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подверг критике высказывания западных политиков, которые желают поражения России "на поле боя". Об этом он заявил в рамках проекта гимназии имени Примакова "Сто вопросов лидеру".

По словам Лаврова, если западные политики произносят такие "заклинания", то они плохо учились в школе. Дипломат отметил, что они делают неправильные выводы из своего понимания прошлого, но им придется признать реальность.

Запад будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил, что Россия подумает, стоит ли возобновлять отношения с Западом.

Видео: МИД России