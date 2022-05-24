Лавров: Россия подумает, стоит ли возобновлять отношения с Западом

По словам главы МИД, это зависит от западных стран.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил возможность восстановления отношений Москвы с Западом. Об этом он заявил в рамках проекта гимназии имени Примакова "Сто вопросов лидеру".

Лавров отметил, что это зависит от западных стран. По его словам, если Запад захочет предложить восстановить отношения, Россия серьезно подумает, стоит ли это делать.

Также глава ведомства отметил, что Москва будет полагаться на себя и страны, доказавшие свою надежность.

Ранее глава МИД Мали заявил, что западные санкции против России ударили по бедным странам.

Видео: МИД России