Глава МИД Мали: западные санкции против России ударили по бедным странам

Он отметил вероятные проблемы с банковскими операциями, которые парализуют экономическую систему.

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что западные санкции против России ударили по бедным странам. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам Диопа, санкции уже отразились на росте цен на продукты. Он также отметил вероятные проблемы с банковскими операциями, которые парализуют экономическую систему. Это, по его словам, ударит по бедным странам, столкнувшимся с проблемами в снабжении населения.

Мы считаем, что это ухудшит глобальную экономическую ситуацию. Абдулай Диоп, глава Мали

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки нефти, пшеницы и удобрений.

Видео: Telegram / РИА Новости