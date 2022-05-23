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Глава МИД Мали: западные санкции против России ударили по бедным странам

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Он отметил вероятные проблемы с банковскими операциями, которые парализуют экономическую систему.

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что западные санкции против России ударили по бедным странам. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам Диопа, санкции уже отразились на росте цен на продукты. Он также отметил вероятные проблемы с банковскими операциями, которые парализуют экономическую систему. Это, по его словам, ударит по бедным странам, столкнувшимся с проблемами в снабжении населения.

Мы считаем, что это ухудшит глобальную экономическую ситуацию.

Абдулай Диоп, глава Мали

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки нефти, пшеницы и удобрений.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: абдулай диоп, бедные страны, мид мали, россия, санкции
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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