Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки нефти, пшеницы и удобрений

Он также отметил хорошую динамику военных и военно-технических связей.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с малийским коллегой Абдулаем Диопом вопросы сотрудничества. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Лаврова, особое внимание в переговорах уделили организации поставок из России нефти, пшеницы и удобрений в условиях западных санкций. Он также отметил хорошую динамику военных и военно-технических связей в ходе встречи с Диопом.

Ранее Лавров сравнил недовольство сотрудничеством России и Мали с колониализмом.

Видео: МИД России