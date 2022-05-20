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Лавров обсудил с главой МИД Мали поставки нефти, пшеницы и удобрений

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Он также отметил хорошую динамику военных и военно-технических связей.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с малийским коллегой Абдулаем Диопом вопросы сотрудничества. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам Лаврова, особое внимание в переговорах уделили организации поставок из России нефти, пшеницы и удобрений в условиях западных санкций. Он также отметил хорошую динамику военных и военно-технических связей в ходе встречи с Диопом.

Ранее Лавров сравнил недовольство сотрудничеством России и Мали с колониализмом.

Видео: МИД России

Теги: абдулай диоп, мид россии, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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