Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил недовольство сотрудничеством России и Мали с колониализмом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой Абдулаем Диопом.
Лавров прокомментировал недовольство Франции настроем руководства Мали обратиться за помощью к внешним структурам, способным обеспечить защиту и безопасность страны. По его словам, это называется рецидивом колониального мышления. Глава ведомства посоветовал Западу избавиться от такого мышления.
Ранее Лавров заявил, что все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились.
Видео: МИД России
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