Глава МИД посоветовал Западу избавиться от такого мышления.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил недовольство сотрудничеством России и Мали с колониализмом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой Абдулаем Диопом.

Лавров прокомментировал недовольство Франции настроем руководства Мали обратиться за помощью к внешним структурам, способным обеспечить защиту и безопасность страны. По его словам, это называется рецидивом колониального мышления. Глава ведомства посоветовал Западу избавиться от такого мышления.

Ранее Лавров заявил, что все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились.

Видео: МИД России