Лавров: все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились

Эти опасения подтвердились в ходе спецоперации.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой Абдулаем Диопом.

Лавров сообщил, что напомнил коллегам из Мали о событиях на Украине в течение последних долгих лет. Также глава российского МИД добавил, что в ходе проведения спецоперации все опасения Москвы относительно действий Запада на территории страны подтвердились.

Ранее Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада.

Видео: МИД России