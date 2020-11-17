Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии

В МИД РФ напомнили об отсутствии стремления у администрации Байдена-Харрис обсуждать проблемные вопросы с Кремлем.

Предыдущая американская администрация при президенте Джо Байдене устраивала "футбол" в те моменты, когда в реальности нужно было обсудить дипломатические вопросы. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница прокомментировала нежелание Белого дома до момента прихода к власти Дональда Трампа на второй президентский срок идти на диалог с Москвой.

Есть такое выражение "футбол", да? Или "динамо", или какой-то несущественный ответ, абсолютно такая пантомима. И такое было. Причем вопросы были все насущные. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что двусторонние переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стали не рядовой встречей, так как на протяжении трех лет контакты на официальном уровне фактически отсутствовали между Вашингтоном и Москвой.

"Над ним будет кровавое небо". Захарова – о героизации Западом Зеленского.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik