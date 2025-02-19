В МИД России назвали лидера киевского режима "взращенным монстриком" Запада.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали статью зарубежного издания The Telegraph о том, что во время переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде над лидером киевского режима Владимиром Зеленским "небо было серым, и его настроение было столь же мрачным". Над головой Зеленского небо всегда будет кровавым, а с этого неба на него будет стекать кровь убитых им людей. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала зрителям программы, что авторы газеты The Ney York Times добавили, что российско-американские переговоры стали резким отходом администрации Вашингтона от прежней внешней политики.

Эти потрясающие художественные образы, мне кажется, нужны западной прессе, чтобы прикрыть фактуру, чтобы не называть вещи своими именами. Какое серое небо над головой Зеленского в Турции? Над его головой всю жизнь будет кровавое небо. На него с этого неба будет стекать кровь убитых им людей, граждан Украины, граждан России и других стран. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Кололись, плакали, но ели кактус". Захарова об итогах Мюнхенской конференции.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik