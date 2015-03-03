В МИД России напомнили о слезах, который полились из глаз Кристофа Хойсгена.

То, что мы увидели в Германии по итогам конференции по безопасности, является торжеством выбранного ими, европейцами, пути, пути отказа от реальности, пути создания для самих себя идолов, пути ненависти, переписывания истории и пути отказа от какой-либо морально-этической концепции. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала зрителям программы, что результаты проведенного мероприятия можно описать фразой про мышей, которые кололись, плакали, но продолжали есть кактус.

То, что мы увидели, является торжеством их выбранного пути, пути отказа от реальности, пути создания для самих себя идолов, пути идолопоклонничества, пути ненависти, пути переписывания истории, пути отказа от какой-либо морально-этической концепции, которая строилась бы истинных ценностях. Это гимн, который они спели сами себе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в время закрытия Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году ее председатель Кристоф Хойсген расплакался перед аудиторией. Этот произошло, когда немецкий специалист говорил о разрозненности ценностей стран-членов НАТО, которая стала очевидна мировой общественности, как он отметил, после выступления американского вице-президента Джей Ди Вэнса 14 февраля.

Захарова объяснила, в чем экстраординарность переговоров в Эр-Рияде.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik