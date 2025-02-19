В МИД РФ заметили, что не следует говорить об атмосфере в кулуарах, так как есть более значимые вопросы.

Встреча российской и американской делегаций в столице Саудовской Аварии Эр-Рияде были экстраординарной, так как между странами по вине предыдущей администрации президента Байдена контактов не было три года. Такое мнение высказала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница указала зрителям программы, что необычность встречи также заключается еще и в том, что делегатами обсуждался не только завал в двусторонних отношениях, но и тот монстрик, которого предыдущая администрация и создала, а также который сейчас совершает террористические акты по всему миру. В МИД РФ добавили, что посольства двух стран функционировали, также было точечное общение между послами по тем проблемам, которые невозможно было не прояснить.

Можете себе представить, что две страны, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН, которые, очевидно, играют особую роль в мире и у которых такое количество совместного всего: дел, проблем, вопросов, – и не было контактов, они были полностью заблокированы предыдущей администрацией США?! Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала лицемерием введение на Украине общего "дня молитвы".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik