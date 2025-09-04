В МИД РФ прокомментировали требования Киева с международным союзникам.

Запрашиваемые киевским режимом гарантии безопасности являются гарантиями опасности европейскому континенту, они абсолютно неприемлемы. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 3 августа по времени Дальнего Востока (4 сентября по московскому времени) сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Мероприятие было организовано на полях Восточного экономического форума в 2025 году.

Идеи киевского главаря, которые являются по сути калькой инициатив европейских спонсоров, даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер. Они направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора, для провокаций против нашей страны. Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По ее словам, в этом контексте "весьма гротескно выглядят положения" одобренного украинскими властями 21 августа нового квазизакона об основах государственной политики и национальной памяти. Мария Захарова указала, что Киев в своем стремлении переписать и исказить историю настолько увлекся, что в результате сейчас упорно старается не замечать основополагающих документов украинской истинной государственности. В Москве полагают, что соседнее государство пытается спешно наштамповать как можно больше новых документов с придуманными в них формулировками.

Фото и видео: МИД России