В МИД РФ рассказали о том, что теория западных идеологов привела Украину к разрушению.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что западная теория экспорта демократии на Украину оказалась несостоятельной. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга в Москве. Она напомнила, что на территории соседнего государства усилилась внутриполитическая турбулентность.

Власти активизировали борьбу с инакомыслием. В очередной раз западная концепция провалилась, и теория экспорта демократии оказалась в очередной раз несостоятельной. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ полагают, что украинский кризис связан с "высшим образцом экспорта демократии на западный манер". Мария Захарова рассказала о том, что с точки зрения местных идеологов, основанных на ментальности холодной войны, в Киеве должны были сработать рецепты турбопроцесса, в результате которого страна стала бы натоориентированной и западноцентричной. При этом цена оказалась велика. Речь идет о разрушенной стране и загубленных жизнях. Чиновница уточнила, что говорит не только о погибших или измученных поколениях граждан Украины, но и о бесконечно сменяющихся прозападных режимах.

Киевский режим проводит кадровые чистки, заявила Захарова.

Фото и видео: МИД России