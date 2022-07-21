Киевский режим проводит кадровые чистки, заявила Захарова

Мария Захарова оценила снятие с должностей генпрокурора Украины и главы СБУ.

Дипломат напомнила о том, что украинские перестановки в государственном аппарате на самом деле не связаны с необходимостью проведения реформ, экономическим развитием или финансовом секторе, промышленными задачами, образованием. Мария Захарова подчеркнула, что правящая политическая партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" откровенно перешла к поиску врагов народа. В МИД РФ подчеркнули, что власти страны ищут предателей, которых после наказывают.

Это, видимо, всегда у слуг народа бывает… И всем им инкриминируется пособничество России. А примерные цифры можно предположить? Может быть там десятки миллионов пособничают, а, Зеленский? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД обратился к МАГАТЭ из-за атак киевскими беспилотниками Запорожской АЭС.

Мария Захарова уточнила, что все активнее применяется на территории Украины законодательство о "коллаборационизме".

Фото и видео: МИД России