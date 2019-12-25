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Захарова: возможность личной встречи Лаврова с госсекретарем США пока не обсуждается
Сегодня, 10:48
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lesjasap

Захарова: возможность личной встречи Лаврова с госсекретарем США пока не обсуждается

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МИД еще не планировал встречу между Лавровым и Блинкеном.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила о том, что возможность личной встречи министра МИД РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пока не ведется. Об этом гостья рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Пока нет никаких обсуждений личных встреч двух министров

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что 4 февраля Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели первый телефонный разговор после вступления государственного секретаря администрации президента Джо Байдена в должность. Российский дипломат выразил готовность Москвы к ведению конструктивного диалога с Америкой по широкому спектру тем.

Блинкен: США могут вернуться к вопросу принадлежности Голанских высот.

Фото: МИД России

Теги: мария захарова, мид, сергей лавров, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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