Захарова: возможность личной встречи Лаврова с госсекретарем США пока не обсуждается

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила о том, что возможность личной встречи министра МИД РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пока не ведется. Об этом гостья рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Пока нет никаких обсуждений личных встреч двух министров
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Напомним, что 4 февраля Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели первый телефонный разговор после вступления государственного секретаря администрации президента Джо Байдена в должность. Российский дипломат выразил готовность Москвы к ведению конструктивного диалога с Америкой по широкому спектру тем.
Блинкен: США могут вернуться к вопросу принадлежности Голанских высот.
Фото: МИД России
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