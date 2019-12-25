Захарова: возможность личной встречи Лаврова с госсекретарем США пока не обсуждается

МИД еще не планировал встречу между Лавровым и Блинкеном.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила о том, что возможность личной встречи министра МИД РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пока не ведется. Об этом гостья рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Пока нет никаких обсуждений личных встреч двух министров Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что 4 февраля Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели первый телефонный разговор после вступления государственного секретаря администрации президента Джо Байдена в должность. Российский дипломат выразил готовность Москвы к ведению конструктивного диалога с Америкой по широкому спектру тем.

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Фото: МИД России