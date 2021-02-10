Захарова: Россия будет решать внутренние проблемы без внешнего участия

В МИД рассказали, что Москва не нуждается в помощниках в решении внутренних государственных проблем.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Кремль будет решать внутренние проблемы без внешнего участия. Чиновница уверена, что правительство способно самостоятельно преодолевать возникающие трудности. Об этом гостья рассказала журналистам радиостанции "Эхо Москвы".

Внутренние проблемы наша страна решит сама без внешнего участия. Нам это внешнее участие в нашей отечественной истории очень дорого обходилось Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По словам эксперта, в каждой стране внутренние проблемы решаются за счет государства, народа, гражданского общества, прессы, общественных активистов и других представителей. Она призвала суверенные государства, "которые не имеют никакого отношения к внутренней повестке" РФ не вмешиваться в процесс.

Захарова прокомментировала заявления об унижении Борреля в России.

Видео: Youtube/Эхо Москвы