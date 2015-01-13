Захарова прокомментировала заявления об унижении Борреля в России

По ее словам, европейские СМИ "сами унижают" главу дипломатии Евросоюза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления об унижении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в России. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

В ответ на заявления европейских СМИ о неудачном и ошибочном визите Борреля, посещавшего Москву в период с 4 по 6 февраля, Захарова отметила, что они "сами унижают" его.

Вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила о "дипломатическом флешмобе" на суде по Навальному.

Видео: YouTube / Россия-24