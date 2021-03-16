Захарова: военные поставки на Украину ведут к развитию черного рынка в Западной Европе

В МИД РФ заявили о "тревожных сигналах" из-за поставок Западом оружия Киеву.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что военные поставки Запада на Украину ведут к развитию черного рынка в регионе Западной Европы. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга в Москве.

Они считают, что избавляются от устаревших образцов вооружений, отправляя их либо на Украину, либо в третьи страны, которые они заставляют отдавать киевскому режиму свою еще более старую технику. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России напомнили, что представители самих стран-поставщиков хранят молчание по данной проблеме. Однако международные независимые эксперты и профильные ведомства, например, Интерпол, уже "забили тревогу". Частично западное вооружение уже сейчас находится на территории Боснии, Албании, Косова.

Захарова: МККК все еще не ответил на запрос РФ помочь посетить российских военнопленных.

Фото и видео: МИД России