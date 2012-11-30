Захарова увидела влияние Запада в акции сторонников Навального с фонариками

В МИд объяснили, что "цветочки и ленточки" обычно использует в своих акциях Запад.

Мария Захарова увидела влияние Запада в акции сторонников Алексея Навального с фонариками. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила в интервью журналистам радиостанции "Эхо Москвы". В качестве примера чиновница примела ситуацию в Грузии и на Украине.

Вы забыли, как в парламент Грузии заходили с розами в руках? Майдан оранжевый. Очень было бы смешно, только финал трагичный...десь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идет работа Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Гостья радиопрограммы рассказала, что акция Фонда борьбы с коррупцией*, которая планируется оппозиционерами 14 февраля, "подсказано" российским сторонникам Навального представителями НАТО. Она уточнила, что натовские, американские и брюссельские протесты обычно проводятся с "цветочками и ленточками". Захарова напомнила, что заранее Запад раскручивает популярные цвета, символику и хештеги.

* ФБК внесен Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Захарова: возможность личной встречи Лаврова с госсекретарем США пока не обсуждается.

Видео: Youtube/Эхо Москвы