Захарова: удар по дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован

В МИД России прокомментировали удар Израиля по городу Набатия 8 марта.

В Москве считают, что ракетный удар со стороны Израиля по дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован, так как учреждение занималось не занималось деятельностью, которую можно было бы принять за военную или схожую с ней. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 12 марта сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что инцидент зафиксирован 8 марта в связи с атакой еврейского государства по городу Набатия.

Удар не был абсолютно ничем спровоцирован. В помещении не проводилось никакой военной или некой схожей активности, или активности, которую можно было бы принять за военную или близкую с ней. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России