В МИД РФ оценили онлайн-встречу политиков из ЕС, Зеленского и Трампа.

В Москве сравнили онлайн-встречу руководителей ряда европейских стран по украинскому кризису со стихотворением Сергея Михалкова "А что у вас?". Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-канале. Чиновница прокомментировала мероприятие, которое состоялось 13 августа в преддверии предстоящих переговоров между российским и американским президентами Владимиром путиным и Дональдом Трампом на Аляске.

Зеленский показал, как выглядела встреча глав ряда западных стран в преддверии российско-американского саммита. Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова... Кто на лавочке сидел, Кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, Делать было нечего... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что немецкий канцлер в среду организовал онлайн-встречу с международными союзниками киевского режима с целью попытаться добиться согласования позиции коллективного Запада в преддверии предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Для участия в мероприятии в Берлин прибыл Владимир Зеленский. Сначала состоялась видеоконференция между европейскими политиками, в которой также приняли участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и приглашенный гость из Украины. Далее состоялась онлайн-беседа с участием Дональда Трампа, европейских лидеров и Владимира Зеленского. Затем у стран было запланировано онлайн-заседание "коалиции желающих", которая занимается вопросами координации военной и финансовой поддержки ВСУ.

Захарова: Зеленский борется не с Россией, а с украинским народом.

Фото: МИД России