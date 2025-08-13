В МИД России оценили молчание Украины по получению от Москвы погибших солдат ВСУ.

В Москве уверены, что лидер киевского режима Владимир Зеленский борется не с Россией, а с украинским народом для того, чтобы "уничтожить его". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала отказ властей из соседнего государства принять в рамках обмена тысячу пленных бойцов из Вооруженных сил Украины. Во внешнеполитическом ведомстве РФ пояснили, что властям с Банковой улицы не нужны граждане своей страны ни живыми, ни мертвыми.

Зеленский борется не с Россией. Зеленский борется с украинским народом. И миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ, уничтожить его под флагами национализма, под флагами некоей национальной идентичности, но уничтожить физически. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что помощник Владимира Путина, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что Киев отказался от одной тысячи пленных солдат ВСУ в рамках обмена с Москвой, из-за чего второй этап обмена проходил тяжело, а третий все еще не начался.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik