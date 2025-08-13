В МИД России разделили сообщество на две категории.

Мировая общественная реакция на предстоящую встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске – это лакмусовая бумажка для всех. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница считает, что сейчас аудитория разделилась на две группы: первая – это здоровые силы, которые желают удачи России и США, а также прорывных решений. Во второй группе оказались те, которые "шипят, как будто на них святой водой капнули, которые извиваются, которые вылезают из-под камней". Эту категорию негативно настроенных относительно диалога между Москвой и Вашингтоном на Аляске во внешнеполитическом ведомстве нашей страны поделили еще на подгруппы.

Встреча является признанием – чьих ты будешь, что ты из себя представляешь. Кто-то орет, что это вообще не про то, в про сё, и что нельзя обсуждать это, а можно обсуждать только то. Это первая подгруппа. Другая начинает говорить , что вы не смеете без нас: "А как же мы? А несите нам стул, а расширьте нам стол, откройте нам окна - мы влезем, мы влетим, мы вползем, вы нас увидите, мы все равно спустимся по веревке". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

