В МИД России усомнились в когнитивных способностях немецкого дипломата.

Высказывания главы министерства иностранным дел в Германии Йоханна Вадефуля о якобы отсутствии у Москвы ценностей заставляют сомневаться в его когнитивных способностях. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уверена, что наша страна в реальности не хочет продлевать экспансию в отношении Западной Европы, о чем ранее говорилось в Берлине.

Что ты несешь? В отношении кого ты это говоришь? Страны, которая восстанавливалась после их же набегов. Мы неоднократно возрождались как страна, как союз народов и этносов после того, как они пытались нас уничтожить неоднократно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению Марии Захаровой, подобные заявления главы МИД ФРГ, нацелены на устрашение собственного гражданского населения.

Захарова: задержание японского журналиста за шпионаж не является единичным случаем.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik