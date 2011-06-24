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Захарова сравнила приплывающих в США мигрантов с беженцами в Белоруссии

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В МИД РФ призвали Вашингтон заниматься собственными проблемами с беженцами из Мексики.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила приплывающих в США мигрантов с беженцами в Белоруссии. В собственном Telegram-канале чиновника разместила ролик, на котором видно, как иностранцы по воде пересекают мексикано-американскую государственную границу. 

Видимо, Лукашенко перебросил ВМФ Беларуси к берегам Техаса. Ни у кого не должно возникать сомнений, что снизу их поддерживает белорусская субмарина. Загадка в том, как Минску удалось это сделать, не привлекая внимание ПАСЕ.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что МИД России ранее рекомендовал американским коллегам заняться решением миграционной проблемы у своих границ вместо того, чтобы говорить Москве и Минску как следует быть в ситуации на границе Белоруссии и Евросоюза. За последний год Вашингтон задержал на границе с Мексикой рекордные 1,7 миллиона человек.

МИД Польши будет добиваться закрытия проекта "Северный поток - 2".

Фото и видео: Telegram / Мария Захарова

Теги: беженцы, мария захарова, мексика, миграционный кризис, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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