  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МИД Польши будет добиваться закрытия проекта "Северный поток - 2"
Сегодня, 15:25
51
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

МИД Польши будет добиваться закрытия проекта "Северный поток - 2"

0 0

Збигнев Рау рассчитывает на отмену запуска российского трубопровода с газом в Германию.

МИД Польши заявил, что страна будет добиваться закрытия российского газового проекта "Северный поток - 2". Такое заявление на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Варшаве сделал Збигнев Рау.

Польша будет решительно добиваться закрытия этого вредного для Европы проекта.

Збигнев Рау, глава МИД Польши

Напомним, что Россия неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом, поэтому реализуется совместно с европейскими партнерами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказывал журналистам свое недоумение попытками отдельных стран связать судьбу газопровода с политически мотивированными условиями.

Захарова предупредила Литву о последствиях хамства и враждебности к России.

Фото и видео:
 

Теги: анналена бербок, збигнев рау, мид, польша, северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии