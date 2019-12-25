МИД Польши будет добиваться закрытия проекта "Северный поток - 2"

Збигнев Рау рассчитывает на отмену запуска российского трубопровода с газом в Германию.

МИД Польши заявил, что страна будет добиваться закрытия российского газового проекта "Северный поток - 2". Такое заявление на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Варшаве сделал Збигнев Рау.

Польша будет решительно добиваться закрытия этого вредного для Европы проекта. Збигнев Рау, глава МИД Польши

Напомним, что Россия неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом, поэтому реализуется совместно с европейскими партнерами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказывал журналистам свое недоумение попытками отдельных стран связать судьбу газопровода с политически мотивированными условиями.

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