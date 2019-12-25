Захарова предупредила Литву о последствиях хамства и враждебности к России

Последняя "антироссийская сходка" состоялась в декабре. Так, например, в числе участников встречи был замглавы литовского МИД Мантас Адоменас.

Министерство иностранных дел России выступило с предупреждением к Литве, на территории которой проводятся "антироссийские сборища несистемной оппозиции". Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Литва ответит за хамство и враждебность.

По словам Захаровой, Литва уже давно вышла в "передовики" по проведению таких мероприятий. Она напомнила, что в декабре прошла "очередная сходка", организованная при поддержке МИД Литвы и литовских депутатов. Так, например, в числе участников встречи был замглавы литовского МИД Мантас Адоменас. Он агитировал участников встречи на создание "очагов сопротивления" и утверждал, что нужно начинать с себя, а не уповать на Запад.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала, что переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик.

Фото: МИД России