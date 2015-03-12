МИД России: переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине зашли в тупик

Неделю назад Совет ЕС принял решение о выделении 31 млн евро на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины. В российском МИД уверены, что это никак не способствует миру в Донбассе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала, что переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик.

Теперь Евросоюз включился в процесс милитаризации Украины. Неделю назад Совет ЕС принял решение о выделении 31 млн евро на военно-техническую помощь вооруженным силам Украины. В российском МИД уверены, что это никак не способствует миру в Донбассе.

Российская сторона полагает, что Евросоюз никак не способствует урегулированию конфликта в Донбассе. Напротив, ситуация лишь усугубляется. При этом, Россию считают одной из сторон этого конфликта.

Претендуя на некую серьезность, ЕС на деле не только не способствует миру в Донбассе, он просто усугубляет ситуацию, пытаясь представить Россию стороной конфликта Мария Захарова, МИД РФ

Ранее мы сообщили, что Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве "предупреждающего удара".

Видео: МИД России