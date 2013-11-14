Эксперт призвал Вашингтон действовать комплексно.

Ян Бжезинский предложил отключить Россию от SWIFT в качестве "предупреждающего удара". Такое заявление в эфире YouTube-канала Open Ukraine сделал бывший заместитель помощника американского министра по обороне, который находился в должности в период 2001-2005 годах. Мужчина является сыном известного идеолога США Збигнева Бжезинского.

Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT. Ян Бжезинский, эксперт

По словам оборонного аналитика, Вашингтону нужен комплексный подход и ответ по российскому сдерживанию. В последнее время Запад и Украина все чаще высказывают свою обеспокоенность из-за усиления агрессии около государственных границ Киева. Москва неоднократно опровергала заявления прессы о готовности нападения на соседнюю страну. В Кремле считают, что "угрозу" НАТО использует для оправдания своих действий по размещению военной техники около границ РФ.

США не рассматривают использование военной силы в связи с разногласиями с РФ по Украине.

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