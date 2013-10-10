США не рассматривают использование военной силы в связи с разногласиями с РФ по Украине

Вашингтон пригрозил Москве серьезными санкциями.

США не рассматривает введение войск на территорию Украины в связи с ситуацией на ее границе с Россией. Об этом заявил глава государства Джо Байден.

Американский лидер отметил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, так как она не является членом альянса. В связи с этим США не имеют соответствующих правовых обязательств перед Киевом.

Байден сообщил журналистам, что во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил российского коллегу, что в случае "нападения" Москвы на Киев, Россию ждут "серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было".