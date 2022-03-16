В МИД РФ рассказали о действиях американцев в XXI веке.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме. Об этом чиновница упомянула во время презентации информационной брошюры "25 вопросов о Крыме" . Запись размещена в аккаунте МИД РФ в социальных сетях.

Теперь мы слышим в открытой полемике и в открытой риторике, что задача была - задавить, задушить всеми видами блокады, санкциями, подорвать дух, веру в будущее... в том числе прибегая к диверсиями, провокациям. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница пояснила, что в XXI веке на территории Европы американцы смогли сделать то, что "по большому счету" делали на территории Вьетнама. захарова добавила, что в те времена уничтожалось местное население и социальная инфраструктура.

Лавров: доверие к доллару сегодня значительно снижается.

Фото и видео: МИД России