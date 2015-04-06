Лавров: доверие к доллару сегодня значительно снижается

Глава МИД РФ рассказал о том, что США рубят сук, на котором сидят.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что доверие к американскому доллару сегодня значительно снижается в странах. Такое заявление чиновник сделал во время интервью для журналистов РБК. Запись встречи опубликована на странице МИД РФ в социальных сетях.

Уже пошли публикации в западной прессе, в немецкой в том числе,..что уже многие начинают задумываться: "А надо ли нам в долларах широко торговать?" Уже Саудовская Аравия хочет торговать в юанях, а не в долларах. Этот процесс уже не остановить. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат уточнил прессе, что Вашингтон решает "сиюминутные конъюнктурные", пусть и значимые геополитические задачи, но при этом американская сторона подрубает под собой сук, на котором они сидят в долгосрочной перспективе.

Лавров: почти все страны Евросоюза "легли" под США.

Фото и видео: МИД России