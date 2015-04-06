Лавров: почти все страны Евросоюза "легли" под США

Глава МИД РФ считает, что "борется" только ФРанция.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что практически все европейские страны из ЕС"легли" под США. Такое мнение чиновник высказал во время интервью для журналистов РБК. Специалист назвал в виде исключения Францию. По мнению дипломата, насаждаемый Вашингтоном миропорядок европейский регион "готов принимать уже в любом виде".

Остался только по сути дела Эммануэль Макрон, который продолжает напоминать о необходимости стратегической автономии Евросоюза. Никто не позволит это сделать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: США запредельно хамски давят на Китай и Турцию.

Фото и видео: МИД России