Лавров: США запредельно хамски давят на Китай и Турцию

Глава МИД РФ рассказал о том, что Вашингтон шантажирует древнейшие цивилизации мира.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что США запредельно хамски давят на Китай и Турцию из-за Москвы. Такое мнение чиновник высказал в интервью для журналистов РБК. Запись встречи размещена на странице МИД РФ в социальных сетях.

Просто хамство, которое извергается из Вашингтона, оно, я не знаю, запредельное. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам российского министра, еще более поразительным фактом в данной ситуации является то, что такого рода шантаж со стороны Вашингтона в отношении столь древних цивилизаций, как Китай, Индия, Египет, вообще возможен. В частности, Сергей Лавров напомнил прессе о требовании США к туркам по отказу от российских поставок с вооружением - С-400.

Лавров рассчитывает, что Шольц осознает необходимость отстаивать нацинтересы Германии.

Фото и видео: МИД России