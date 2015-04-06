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Лавров: США запредельно хамски давят на Китай и Турцию

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Глава МИД РФ рассказал о том, что Вашингтон шантажирует древнейшие цивилизации мира.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что США запредельно хамски давят на Китай и Турцию из-за Москвы. Такое мнение чиновник высказал в интервью для журналистов РБК. Запись встречи размещена на странице МИД РФ в социальных сетях.

Просто хамство, которое извергается из Вашингтона, оно, я не знаю, запредельное.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам российского министра, еще более поразительным фактом в данной ситуации является то, что такого рода шантаж со стороны Вашингтона в отношении столь древних цивилизаций, как Китай, Индия, Египет, вообще возможен. В частности, Сергей Лавров напомнил прессе о требовании США к туркам по отказу от российских поставок с вооружением  - С-400.

Лавров рассчитывает, что Шольц осознает необходимость отстаивать нацинтересы Германии.

Фото и видео: МИД России

Теги: египет, индия, китай, мид, сергей лавров, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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