Лавров: США запредельно хамски давят на Китай и Турцию

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что США запредельно хамски давят на Китай и Турцию из-за Москвы. Такое мнение чиновник высказал в интервью для журналистов РБК. Запись встречи размещена на странице МИД РФ в социальных сетях.
Просто хамство, которое извергается из Вашингтона, оно, я не знаю, запредельное.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
По словам российского министра, еще более поразительным фактом в данной ситуации является то, что такого рода шантаж со стороны Вашингтона в отношении столь древних цивилизаций, как Китай, Индия, Египет, вообще возможен. В частности, Сергей Лавров напомнил прессе о требовании США к туркам по отказу от российских поставок с вооружением - С-400.
Лавров рассчитывает, что Шольц осознает необходимость отстаивать нацинтересы Германии.
Фото и видео: МИД России
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