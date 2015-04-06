Лавров рассчитывает, что Шольц осознает необходимость отстаивать интересы Германии

Глава МИД РФ рассказал о том, что к немецкому канцлеру следует набраться опыта.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассчитывает, что немецкий канцлер Олаф Шольц осознает необходимость отстаивать собственные национальные интересы, а не полагаться на заокеанского партнера. Такое пожелание министр высказал в рамках интервью для журналистов РБК. Запись опубликована на странице МИД РФ в социальных сетях.

Я надеюсь, что с опытом к Шольцу придет осознание необходимости отстаивать свои национальные интересы, а не только полагаться на заокеанского партнера, который за тебя все решит и все сделает. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров ответил на вопрос корреспондента о том стал ли Берлин при новом канцлере менее самостоятельным. Министр по иностранным делам уточнил, что "сдача "Северного потока - 2", даже под обрамлением временного характера данной меры по приостановке, произошла при немецком новом канцлере, о чем нельзя забывать.

Лавров: решение о выходе РФ из Совета Европы приняли давно.

Фото и видео: МИД России