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Лавров: решение о выходе РФ из Совета Европы приняли давно

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Глава МИД РФ объяснил решение Москвы покинуть международную площадку.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что решение о выходе России из стран-участниц Совета Европы принято дипломатами уже давно. Такое заявление чиновник сделал во время интервью для журналистов издания РБК. Запись встречи опубликована в социальных сетях на странице МИД РФ.

Давно уже было по большому счету принято. И не потому, что нас там то "подвешивали" в правах, то опять возвращали в эти права, а просто потому, что организация деградировала. Она деградировала полностью.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее министр по иностранным делам Лавров рассказал о том, что Швейцария предложила свое посредничество в переговорах России и Украины.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, сергей лавров, совет европы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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