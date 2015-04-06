Лавров: решение о выходе РФ из Совета Европы приняли давно

Глава МИД РФ объяснил решение Москвы покинуть международную площадку.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что решение о выходе России из стран-участниц Совета Европы принято дипломатами уже давно. Такое заявление чиновник сделал во время интервью для журналистов издания РБК. Запись встречи опубликована в социальных сетях на странице МИД РФ.

Давно уже было по большому счету принято. И не потому, что нас там то "подвешивали" в правах, то опять возвращали в эти права, а просто потому, что организация деградировала. Она деградировала полностью. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее министр по иностранным делам Лавров рассказал о том, что Швейцария предложила свое посредничество в переговорах России и Украины.

Фото и видео: МИД России