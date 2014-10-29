Швейцария предложила свое посредничество в переговорах России и Украины

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что коллеги из Швейцарии обратились к нему со своим предложением стать посредниками в переговорах между Москвой и Киевом. Такое заявление чиновник сделал в интервью для издания РБК. Запись доступна на платформах социальных сетей МИД РФ.
Ко мне периодически обращаются коллеги из других стран, в частности из Швейцарии, которые традиционно позиционируют себя в качестве страны, где достигаются компромиссы.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
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Фото и видео: МИД России
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