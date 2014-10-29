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Швейцария предложила свое посредничество в переговорах России и Украины

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Глава МИД РФ рассказал, что иностранные коллеги обращаются с предложением стать посредниками в общении Москвы и Киева.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что коллеги из Швейцарии обратились к нему со своим предложением стать посредниками в переговорах между Москвой и Киевом. Такое заявление чиновник сделал в интервью для издания РБК. Запись доступна на платформах социальных сетей МИД РФ.

Ко мне периодически обращаются коллеги из других стран, в частности из Швейцарии, которые традиционно позиционируют себя в качестве страны, где достигаются компромиссы.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: реакция НАТО на призывы Украины охладила пыл Зеленского.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, переговоры, сергей лавров, швейцария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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