Швейцария предложила свое посредничество в переговорах России и Украины

Глава МИД РФ рассказал, что иностранные коллеги обращаются с предложением стать посредниками в общении Москвы и Киева.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что коллеги из Швейцарии обратились к нему со своим предложением стать посредниками в переговорах между Москвой и Киевом. Такое заявление чиновник сделал в интервью для издания РБК. Запись доступна на платформах социальных сетей МИД РФ.

Ко мне периодически обращаются коллеги из других стран, в частности из Швейцарии, которые традиционно позиционируют себя в качестве страны, где достигаются компромиссы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России