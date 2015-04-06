Лавров: реакция НАТО на призывы Украины охладила пыл Зеленского

Глава МИД РФ напомнил о недавних агрессивных призывах украинского президента к военному альянсу.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что реакция НАТО на призывы Украины охладила пыл президента Владимира Зеленского к вступлению Киева в военный альянс. Таким мнением чиновник поделился в интервью для журналистов РБК. Запись опубликована в социальных сетях МИД РФ.

Мы помним, как Зеленский еще несколько недель назад говорил о необходимости для НАТО закрыть небо, начать воевать за Украину, вербовать наемников и направлять их на фронт. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам российского министра, позиция украинского лидера была изложена в достаточно агрессивной манере, однако необходимой ему реакции от руководства Североатлантического альянса не последовало. Лавров уточнил, что по всей видимости, в НАТО остаются здравомыслящие люди, которые могут охладить пыл Киева.

Лавров: есть надежда на компромисс в переговорах с Украиной.

Фото и видео: МИД России