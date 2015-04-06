Лавров: есть надежда на компромисс в переговорах с Украиной

Глава МИД РФ рассказал о встрече с Дмитрием Кулебой в Анталье.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что переговоры с Украиной идут непросто, но при этом у делегации из РФ все еще существует определенная надежда на достижение компромисса. Такой информацией чиновник поделился с журналистами телеканала РБК. Запись разговора опубликована на социальных сетях МИД РФ.

Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Переговоры идут непросто по понятным причинам, есть определенная надежда…Такую же оценку дают и некоторые представители украинской делегации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров уточнил, что в будущем Москва будет готова к контактам с властями Киевского режима, но при этом дипломаты должны понимать "какая будет добавленная стоимость". По мнению министра, его украинский коллега Дмитрий Кулеба на встрече в Анталье не выдвинул никаких новых инициатив или мыслей. При этом иностранец говорил прессе о том, что прибыл в Турцию не ради того, чтобы повторять публичные заявления.

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Фото и видео: МИД России

