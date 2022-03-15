Лавров: применение ракеты "Точка-У" в Донецке показывает истинное лицо киевских радикалов

Глава МИД РФ рассказал о ракетном ударе неонацистов по центру Донецка.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что ракетная атака с кассетными боеприпасами Вооруженных сил Украины на Донецк показывает истинное лицо местных радикалов, приверженных киевскому режиму. Сергей Лавров напомнил журналистам о том, что неонацисты использовали для нападения ракету "Точка-У". Такое заявление чиновник сделал во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном по завершению переговоров в Москве.

Мы видим в очередной раз подтверждение истинного лица киевских радикалов, которые вчера из системы "Точка-У" атаковали центр города Донецка, убив 20 и ранив еще большее количество мирных граждан. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД Ирана: Кулеба попросил его передать послание Лаврову по Украине.

Фото и видео: МИД России