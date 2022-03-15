Глава МИД Ирана: Кулеба попросил его передать послание Лаврову по Украине

Хосейн Амир Абдоллахиян выступил за дипломатический путь решения конфликта между Москвой и Киевом.

Глава МИД Ирана сообщил, что украинский коллега из внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба попросил его передать послание российскому министру Сергею Лаврову. Хосейн Амир Абдоллахиян выступил в Москве на пресс-конференции с журналистами по итогам переговоров с Лавровым. Он отметил, что ранее также провел продолжительный телефонный разговор с киевской стороной относительно ситуации, происходящей на Украине. Тегеран напомнил о том, что выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

Министр иностранных дел Украины меня попросил, чтобы я передал господину Лаврову послание о том, что Украина выступает за концентрацию на политическом урегулировании. Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана

Иранец напомнил, что переговоры с Сергеем Лавровым, которые начались в турецком городе Анталья, продолжаются по видеосвязи.

Лавров: введенные санкции США направлены против простых россиян.

Фото и видео: МИД России