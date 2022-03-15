Лавров: введенные санкции США направлены против простых россиян

Глава МИД РФ назвал нелегитимными рестрикции Запада.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что введенные санкции США направлены против простых россиян. Такое заявление чиновник сделал перед журналистами по результатам переговоров с иранским коллегой. Министр иностранных дел подчеркнул, что у Москвы и Тегерана сформирована единая позиция относительно вреда односторонних ограничений.

У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнерами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению российского чиновника, Запад пытается своими санкциями воплощать политику двойных стандартов. Лавров заметил, что ограничения являются несправедливостью по отношению к РФ, а рестрикции - нелегитимными.

мГлава МИД Ирана надеется на достижение договоренности по ядерной сделке в ближайшее время.

Фото и видео: МИД России