Глава МИД Ирана надеется на достижение договоренности по ядерной сделке в ближайшее время

Глава иранского внешнеполитического ведомства надеется на достижение договоренности по ядерной сделке в ближайшее время. Такое заявление Хосейн Амир Абдоллахиян сделал на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Иностранец добавил, что переговоры в Вене никак не связаны с ситуацией, которая происходит вокруг Украины.
Россия не создает никаких препон для достижения договоренностей, нет никакой связи между украинскими событиями, о которых мы говорили, и венскими переговорами.
Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана
Глава МИД Ирана рассчитывает на достижение договоренности по ядерной сделке в ближайшем будущем.
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Фото и видео: МИД России
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