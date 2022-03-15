Глава МИД Ирана надеется на достижение договоренности по ядерной сделке в ближайшее время

Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал о том, что ситуация на Украине не мешает переговорам в Вене по СВПД.

Глава иранского внешнеполитического ведомства надеется на достижение договоренности по ядерной сделке в ближайшее время. Такое заявление Хосейн Амир Абдоллахиян сделал на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Иностранец добавил, что переговоры в Вене никак не связаны с ситуацией, которая происходит вокруг Украины.

Россия не создает никаких препон для достижения договоренностей, нет никакой связи между украинскими событиями, о которых мы говорили, и венскими переговорами. Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана рассчитывает на достижение договоренности по ядерной сделке в ближайшем будущем.

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Фото и видео: МИД России