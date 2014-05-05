В МИД России рассказали о создании странами собственных валют.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова сообщила о падении доли доллара в международных резервах ниже 60%. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Эксперт напомнила о том, что в 2002 году этот показатель составляет 72 процента. Сейчас же евро упал до 19 процентов, хотя в 2008 году этот показатель составлял 28 процентов. А китайский юань наоборот, увеличил свою статистику в три раза в период с 2016 года.

В международных расчетах растет доля альтернативных доллару и евро валют. <...> Доля доллара США в международных резервах упала ниже 60%. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что часть стран активизировала поиск способов использования своей национальной валюты в международных расчетах.

Захарова заявила об обеспокоенности России осложнением обстановки в Габоне.

Фото и видео: МИД России