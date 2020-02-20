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Захарова сообщила, что глава МИД Турции 31 августа - 1 сентября посетит Россию

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В МИД Росси рассказали о рабочем визите в страну иностранного гостя.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в период с 31 августа по 1 сентября с рабочим визитом посетит Россию. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница уточнила, что дипломаты обсудят  важные вопросы по широкому кругу тем двусторонней и международной повестки на высшем уровне.В том числе будет поднята и тема украинского кризиса.

Обсудят ситуацию в регионе, в частности, на Украине, в Сирии, Ливии, Закавказье и проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, турция, хакан фидан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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