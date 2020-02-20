Захарова сообщила, что глава МИД Турции 31 августа - 1 сентября посетит Россию

В МИД Росси рассказали о рабочем визите в страну иностранного гостя.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в период с 31 августа по 1 сентября с рабочим визитом посетит Россию. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница уточнила, что дипломаты обсудят важные вопросы по широкому кругу тем двусторонней и международной повестки на высшем уровне.В том числе будет поднята и тема украинского кризиса.

Обсудят ситуацию в регионе, в частности, на Украине, в Сирии, Ливии, Закавказье и проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

"Что с ним сделали?" Захарова о скандале вокруг Карлоса Сантаны.

Фото и видео: МИД России